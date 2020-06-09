dvb Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж" #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 178

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:16 Цитата: yudjin:

По-моему эту лавочку разбазаривания народных денег пора давно прикрыть... наигрались баи в футбол, померились бюджетами клубов и местными цацками... на этом и успокойтесь... За 30 лет нэзалежности и еше 3 раза по столько в будущем не дано ни одной команде великой степи даже приблизится хоть к какому-то чемпионскому титулу... так зачем в бездонную бочку вываливать деньги?



Никто ничего не прикроет. Профессиональный футбол на бюджетные деньги - практически легальный вывод государственных средств в частные карманы. И погореть как на рудненском колесе оборзения здесь сложно, особенно если всю кухню эту местную футбольную возглавляешь. Обрати внимание, что все местные областные акимчики, все, без исключения, как только приходили к власти - первым делом начинали рулить местным футбольным клубом.