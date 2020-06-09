alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #11763





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Цитата: abaika95:

В банке всегда примут)



не всегда. там срок тоже какой то два или три года.

имел опыт давно давно сдавал в нацбанк какую то купюру ,

вышедшую из употребления,

рубли скорее всего, там экспертизу делали с месяц, потом выдали новую.

дома кстати до сих пор лежат от 1 до 50 рублей бумажные.

с Лениным.советские.



[Исправлено: alex_60, 09.06.2020 - 11:12]