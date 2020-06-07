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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане и России бушуют дискуссии, касающиеся и нас, и всего мира. Дискуссии не абстрактные, потому что один из центральных вопросов - прививать или не прививать - вырисовывается буквально как вопрос жизни и смерти. Его острота усугубляется тем, что сотни и сотни миллионов людей, включая и нас с вами, становятся сейчас жертвами невиданного прежде по своим масштабам международного терроризма.
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§ Тот самый
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
то вас ждет смертная казнь


То пусть будет штраф + пусть лечение будет платным, включая оплату вызова скорой, все медикаменты, оплата услуг врача, палаты, оплата лечения других заражённых этим человеком. А то действительно как-то странно получается: все хотят жить в социуме и пользоваться его благами, но при этом ведут себя слишком эгоистично. Не хотите прививки - едьте в горы или степь подальше и живите там сами по себе.

Цитата:
maxsaf:
Привитым - пофиг. На непривитых - пофиг


Врач знакомый мне про корь вот что сказал. У нас, взрослых, уже очень слабый иммунитет от кори. И работает он только потому, что привиты были все поголовно. А теперь, когда сюда переезжают непривитые южане, почти каждый год случаются вспышки кори.
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§ Butch
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 07.06.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"-Девочка моя! Такова современная медицина!
- Мы сохраняем жизнь людям, которые должны были умереть давным-давно придавно, когда ещё были полноценными людьми" (с) Клиника (Scrubs)
Думаю доживу до момента когда мне запретят дышать лишь бы каждый полудохлый овощ смог выжить.
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* maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6999
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Заразили в больнице во время реабилитации

То есть уже имелись проблемы со здоровьем?
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§ Козлов я
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То есть уже имелись проблемы со здоровьем?

Год назад был инсульт.
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* maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6999
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Год назад был инсульт.

Предположу, что и повышенное давление. Этот вирус прям как будто выбирает
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§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал комментарии, ажно прослезился, до того за душу взяло. Оказывается, капиталисты-то как болеют за население, огромные деньжищи тратят, рискуют ими, чтобы не дай Золотой Телец, кто-нибудь не заразился бы каким-нибудь вирусом. И ставят и ставят всем градусники, как добрый доктор Айболит. Ну так раз уж они такие альтруисты, то почему тогда загаживают планету, пихают в продукты всякую гадость, бесплатно не лечат от других болезней? Как-то не прослеживается логика в их действиях.

Ну и по-поводу вакцинации - чисто взгляд наблюдателя со стороны. Вот тут на форуме один товарищ все топил за вакцинацию от гриппа, кричал, что противники вакцины все заболеют, а он будет ходить и поплевывать в потолок. А когда ему говорили, что вирусы постоянно мутируют, смеялся оппонентам в лицо. Он же не знал, что в скором времени придет коронавирус и все его прививки окажутся никому не нужными. Мало того, последствия этих прививок для борьбы с новыми вирусами еще совсем не изучены, поэтому неизвестно, дают прививки прогресс или регресс в борьбе с вирусами и микробами за господство на планете Земля.

Вполне возможно, что прививки заставляют вирусы быстрее мутировать, приспосабливаться, становиться сильнее и опаснее. Это же закон естественного развития, который пока еще никто не отменил. Да, на каком-то маленьком отрезке времени можно будет одержать локальную победу, но в стратегической перспективе получить такую бомбу, от которой человечество вообще не сможет оправиться.

Давеча прочитал книжку Поля де Крайфа "Охотники за микробами". Основной вывод из этой книги - мы находимся в самом начале пути изучения вирусов и микробов. Никто не знает, что делать и куда бежать. Как будет лучше и не получится ли потом от этого гораздо хуже. Но самое главное, верить в капиталистов, прикидывающихся альтруистами, вряд ли стоит. Это аксиома.

[Исправлено: Маркс, 08.06.2020 - 10:47]
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вам бы шаржи "писать" :lol: Это же надо так всё перевернуть то умудриться? 8-) Вам как "насильно" прививочному в своё время, можно рассуждать как заблагорассудится. Только утверждений, Вами озвученные, я не приводил. Прививка от гриппа в конечном счёте ни есть 100%-ая защита, так как вирус мутирует. Это ещё со школы наверное многие знают. Но учит иммунитет бороться с "заразой", тем самым усиливая его. А вот тут, если интересно :-x 10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам
Но некоторые походу с таким подходом, могут сного захватить часть планеты.
;-) :-x
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Давеча прочитал книжку Поля де Крайфа "Охотники за микробами"

Ну это предположу про бактерии больше, чем про вирусы?
Тут да ситуация серьёзная, резистентные к антибиотикам бактерии, представляют собой угрозу.
Но антибиотики, это не вакцинация. 8-)
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§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.06.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот тут, если интересно :-x 10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам

Похоже, что Вы просто заголовок статьи прочитали. Ни одна из перечисленных болезней не стала историей. Просто снизилось число заболеваний, но ровно то же самое произошло и с другими болезнями, от которых прививок никогда не делали, от слова совсем. Скорее всего это произошло благодаря улучшению санитарно-гигиенической обстановки и повышению культурного уровня населения.

Однако, наряду со старыми привычными заболеваниями появился целый сонм новых, еще неизведанных, потому что природа не терпит пустоты и на место временно побежденных микробов и вирусов приходят другие, более сильные и изощренные. Это в СССР никто не подвергал сомнению заботу государства о людях, а во время буйства золотого тельца, когда каждый тащит повозку в сторону своей норки, как-то не хочется ввергать свое здоровье в пучину предпринимательской жажды наживы и безответственности.
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§ Маркс
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.06.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Прививка от гриппа в конечном счёте ни есть 100%-ая защита, так как вирус мутирует. Это ещё со школы наверное многие знают. Но учит иммунитет бороться с "заразой", тем самым усиливая его.

Ну и как Вам помогла прививка от гриппа против коронавируса? Завтра всем поставят прививку от коронавируса, а послезавтра всем наступит капец от какого-нибудь тюбитейкавируса.
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§ elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.06.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Скорее всего это произошло благодаря улучшению санитарно-гигиенической обстановки и повышению культурного уровня населения.

А вот оно что?! :lol:
Помыл руки, одел масочку и нет ни гепатита, ни бешенства, ни кори...?
Цитата:
Маркс:
Ну и как Вам помогла прививка от гриппа против коронавируса?

А что должна была? Тут я пояснить должен. Под "заразой" имелись в виду грипп (с его разными штаммами), гриппальный инфект и пр. вызванное не бактериальной инфекцией. ;-)
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§ Козлов я
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Помыл руки, одел масочку и нет ни гепатита, ни бешенства, ни кори...?
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§ Маркс
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.06.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Если бы Вы хорошо учились в школе, а не плевали из трубочки по одноклассникам, то могли бы услышать от учителя истории о чумном бунте в Москве при Екатерине Великой. Узнали бы о причинах возникновения чумы и мероприятиях, проводимых после эпидемии, о водопроводе, который начали строить, о банях, об очищении города от бродячих животных, о других санитарно-гигиегических мероприятиях. Все это делалось ещё до прививок, так что спорить о том, что больше способствовало победе над заболеванием можно долго и бесполезно.
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.06.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если бы Вы хорошо учились в школе,

Да нормально и в школе и после учился.
Если бы Вы хоть немного были близки к медицине, то тоже бы наверное знали бы, что средняя продолжительность жизни в некоторых странах составляет 35-40 лет. Вы бы ещё времена Римской империи привели в пример. Зайдите на страницу ВОЗ и сами посмотрите сколько вакцин, спасающих людям жизнь, в их списке. Цитата:
Маркс:
Все это делалось ещё до прививок, так что спорить о том, что больше способствовало победе над заболеванием можно долго и бесполезно.

И что же это не спасает от коронавируса? 8-) Действительно бесполезно, однако.
Спид, туберкулёз, энцефалит и пр., всё дело гигиены? Проконсультируйтесь у терапевта. ;-)
ПС: да от спида нет прививки, но сегодня он лечится до бессимптомного и даже до без заразного, благодаря медицине. И можно легко дожить до старости.

[Исправлено: elektron, 09.06.2020 - 16:56]
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.06.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ПС: да от спида нет прививки

Пардон слегка приврал, есть медикамент, защищающий от заражения. HIV-PrEP называется. 8-)
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