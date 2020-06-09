Цитата: Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80 процентов. В мире не все так тестируют



Вот, видимо, наоборот, мы только начали тестировать как весь мир. Потому что цифра 82% бессимптомных была ещё в феврале в Китае и в марте в Италии.



ВОЗ рекомендует учитывать в статистике всех, а не только госпитализированных. Но в странах СНГ как будто соревнование какое-то идёт: у кого меньше цифры смертности, у кого меньше ежедневный прирост, кто быстрее выйдет из карантина. Сравниваешь статистику между странами и в СНГ прям лучшая в мире медицина. Смотрите не заиграйтесь, а то и опереться будет на на что - цифры липовые.