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§ NG.kz
Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно, рассказала главный санврач
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39052
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о бессимптомных носителях коронавируса. Она пояснила, что, когда появился коронавирус, никто не знал, как передается инфекция, насколько она заразна.
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§ denfostr
Re: Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно,...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.06.20 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно,вам не кажется. Как лечить от вируса ещё не знают,но лечат же и вылечиваются! Где подвох?)
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§ yudjin
Re: Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нужно разделять бессимптомных, у кого заболевание не развивается, и предсимптомных

Такое ощущение, что умы всякого рода чиновников охватила цифровизация... на первом месте подсчёт разных цифр, а потом уже всё остальное.
Чтобы еще эффектней выглядела их работа надо сделать несколько категорий для подсчета:
-явно симптомные
-бессимптомные
-предсимптомные
-постсимптомные
-кажется симптомные
-контактные с больными
-контактные с симптомными
-контактные с бессимптомными
-знающие симптомных лично
-слышащие про симптомных
-здоровавшиеся с бессимптомными
и тд...
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§ alex_60
Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно, рассказала главный санврач
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:


признали же что изначально все зараженные.
поэтому ходим в масках.
из общего количества проживающих.
надо отнять два плюс 136.
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§ Тот самый
Re: Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80 процентов. В мире не все так тестируют


Вот, видимо, наоборот, мы только начали тестировать как весь мир. Потому что цифра 82% бессимптомных была ещё в феврале в Китае и в марте в Италии.

ВОЗ рекомендует учитывать в статистике всех, а не только госпитализированных. Но в странах СНГ как будто соревнование какое-то идёт: у кого меньше цифры смертности, у кого меньше ежедневный прирост, кто быстрее выйдет из карантина. Сравниваешь статистику между странами и в СНГ прям лучшая в мире медицина. Смотрите не заиграйтесь, а то и опереться будет на на что - цифры липовые.
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§ Тот самый
Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно, рассказала главный санврач
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


На 3500 обещали пик и плато, а его всё не было. До конца мая график шёл круто вверх. С 1 июня перестали учитывать 80% зараженных и вуаля! Теперь график загнулся вниз.
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§ elektron
Re: Почему бессимптомных носителей COVID-19 считают отдельно,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5183
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.06.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз начали делить симптомных и бессимптомных. Могли бы удосужиться их проанализировать. И разделить на группы: возрастные, наличие хронических заболеваний, кто от чего и когда был привит (не хочу утверждать, боже упаси, что какие либо прививки, сделанные в своё время, могли повлиять на течение болезни). Но раз уж мытые руки и масочки не помогли и люди заразились, можно было бы систематизировать подход. Глядишь, чего ни будь и всплыло бы.
;-)
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