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≡ Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболист сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай заявил, что намерен судиться с костанайским "Тоболом". По его словам, в декабре он узнал из СМИ, что оказался не нужен клубу, однако в самом "Тоболе" ему сообщили, что продлили период его восстановления до 2 февраля.
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§ abaika95
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это было предсказано ещё в Фильме 2008 года "залечь на дно в Брюгге")


Восстание черных масс по всему миру) вот и нас не обошли стороной) это заговор!
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§ Тот самый
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Речь идет о более чем 600 000 долларов


Парень, ты загнул! ФК Тобол на дотациях, так что бери 42500 как твои любимые болельщики и едь.
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§ denfostr
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.06.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы как хотели ? На нашей земле ещё и заработать? А как ворам жить,на что семьи кормить?
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§ yudjin
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему эту лавочку разбазаривания народных денег пора давно прикрыть... наигрались баи в футбол, померились бюджетами клубов и местными цацками... на этом и успокойтесь... За 30 лет нэзалежности и еше 3 раза по столько в будущем не дано ни одной команде великой степи даже приблизится хоть к какому-то чемпионскому титулу... так зачем в бездонную бочку вываливать деньги?
Есть много других перспективных видов спорта, есть Чемпионы МИРА, такие как Денис Кузин, есть призеры Олимпиады, как Иван Дычко, которые в одиночку уделали всю куеву тучу футболёров-коммерсантов.
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§ drakon
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19369
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
и едь.

Рассизм - настоящий... :lol: :-o
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§ Сабыр
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правда,наигрались, наотмывались. Харэ уже. Или тоже ноги будете ему целовать? :lol: И ведь самое интересное что этот уголек отсудит эти деньги.. А могли бы на эти миллионы всем детям области операции сделать за рубежом.
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§ сайлау курманов
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3825
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати откуда он родом, может на его родине не хватает колесо обозрения, что у нас в Рудном стоит, предложите ему натурой рассчитаться
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§ drakon
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19369
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
может на его родине не хватает колесо обозрения,

А чё, можно ещё, предложить ему,
гранитные бордюры... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6995
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чё, можно ещё, предложить ему, гранитные бордюры...

И дрова)))
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§ alex_60
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Кстати откуда он родом, м


Вы хоть первые строчки статьи читайте.
Там написано.
Сегодня столько уже наляпсили.
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§ alex_60
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8566
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
гранитные бордюры...

Цитата:
maxsaf:
И дрова)))


Смотрю поуехавшие в нашем футболе разбираются.
Не знаю правда мячик пинали хоть раз в жизни. Первой.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2020 - 19:15]
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