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§ NG.kz
Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39050
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ее мостили в прошлом году. Уже осенью, под снег укладывали брусчатку. ну и не успели. Выпал снег, работы бросили и теперь все так и осталось, пишет нам пользователь Регина.
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§ Козлов я
Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря вы так переживаете. Можно же представить себя идущим с той стороны - тогда не было, не было дороги... и оп! ... дорога! ;-)



[Исправлено: Козлов я, 09.06.2020 - 17:19]
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* Добринцофф
Re: Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7324
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.20 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А там дальше ,что не дорожка?
Подумаешь, брусчатки нет,зато щебёночка лежит,хочешь едь,хочешь иди.
Расскажите о свой проблеме ,детям славного города Тобыла,которые весной и осенью по уши в грязи в школу добираются,они долго смеяться будут.
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§ drakon
Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19369
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы я жил в Тобыле, холил бы,
с той сторогы.Брал бы по одной,
плитке.а на машине по 2-3
каждый день и построил себе
дорожку... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 09.06.2020 - 18:13]
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§ Козлов я
Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
холил бы, с той сторогы.

Такое чувство,что у Драко стали толстые пальцы... Или клава съежилась...
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§ Kairat stayer
Re: Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1964
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Расскажите о свой проблеме ,детям славного города Тобыла,которые весной и осенью по уши в грязи в школу добираются,они долго смеяться будут.


В данном случае, на мой взгляд г.Тобыл не является эталоном для подражания. Для областного центра пример надо брать у США или минимум Германии и Канады. Наверное опять не особо добросовестный подрядчик виноват, Серый Волк сказал бы: акунуматы не проконтролировали и.т.д.

Автор, когда уложат брусчатку, пожалуйста обязательно оповестите, желательно с подтверждающим фотоматериалом, чтобы мы и наши зарубежные друзья порадовались за вас, а так конечно никуда не годится.
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