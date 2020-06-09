Kairat stayer Re: Дорожка в никуда в костанайском мкрн Юбилейный #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1964

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 Цитата: Добринцофф:

Расскажите о свой проблеме ,детям славного города Тобыла,которые весной и осенью по уши в грязи в школу добираются,они долго смеяться будут.



В данном случае, на мой взгляд г.Тобыл не является эталоном для подражания. Для областного центра пример надо брать у США или минимум Германии и Канады. Наверное опять не особо добросовестный подрядчик виноват, Серый Волк сказал бы: акунуматы не проконтролировали и.т.д.



Автор, когда уложат брусчатку, пожалуйста обязательно оповестите, желательно с подтверждающим фотоматериалом, чтобы мы и наши зарубежные друзья порадовались за вас, а так конечно никуда не годится.