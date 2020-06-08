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≡ Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался уголовный процесс над 7 обвиняемыми. В их числе руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик - представители заказчика и подрядчика на строительстве одиозного аттракциона.
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Самое трагикомичное/



Самое трагикомичное что на твоём фото из Рудного,кронированые деревья вполне не плохо смотрятся,ещё год-два и будет вообще топ)
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* yudjin
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: что на твоём фото из Рудного,кронированые деревья вполне не плохо смотрятся,ещё год-два и будет вообще топ)

подлизайло, иногда лучше жевать, чем говорить... Дерево должно быть похоже на дерево, а не скудную пальму.
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/подлизайло, иногда лучше жевать, чем говорить/



Зачем же ты калаллизатор ( от слова кала-город) тогда пытаешься что-то постоянно сказать?) Жуй)


Цитата-/Дерево должно быть похоже на дерево, а не скудную пальму./


В прошлом году ты ныл что деревья лысые) сейчас ноешь что они на пальмы похожи) жду следующий год что ещё придумаешь)
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§ сайлау курманов
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я просил бы уважаемых форумчан, тему про деревьев вообще не трогать. Про то что на дрова распилили тем более. Машину колотых дров всегда можно заказать. Этих тополей с его пухом я бы вообще срубил под корень.
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* yudjin
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
тему про деревьев вообще не трогать.

ну как бы, по мягче сказать, сам решу трогать или нет...
Цитата:
сайлау курманов:
Этих тополей с его пухом я бы вообще срубил под корень.

типичное поверхностное заявление.... патамушта пух летит максимум неделю в году, а пользы от тополей в ГОРОДЕ несоизмеримо больше.
Но для начала надо вырастить хотя бы половину того количества, сколько деревьев по-скудоумству вырубили за последние годы, а потом уже избавляться от ненавистных тополей. Но не у вас, ни у освоителей бюджета пока ничего не получилось.
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§ Козлов я
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1363
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.06.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Машину колотых дров всегда можно заказать.

Да эт мы вам с большим удовольствием



Цитата:
сайлау курманов:
Этих тополей с его пухом я бы вообще срубил под корень.

Мне кажется, что здесь телега стоит впереди лошади. Раньше, когда и продукты были не гомогенизированные, и природа была не отравленной, и аллергиков можно было по пальцам пересчитать - никто к тополям не придирался. А теперь, вместо того,чтобы человечеству исправлять свои ошибки, крайними стали тополя. Ведь жили же раньше с пухом и никто не делал из этого трагедии.
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* yudjin
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Раньше, когда и продукты были

отлично подмечено... когда человек окружил себя химией с ног до головы, включая продукты, когда каждый второй аллергик... виноваты тополя, которые в принципе НЕ АЛЛЕРГЕННЫЕ! Они лишь механический раздражитель слизистой. Но лженаука и чиновничье скудоумие сделало их крайними.
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Раньше, когда и продукты были не гомогенизированные, и природа была не отравленной, и аллергиков можно было по пальцам пересчитать - никто к тополям не придирался/



Конечно не придерался) ударными темпами шла стройка по всей стране, засаживали быстрей быстрей потомучто городу нужны деревья! Обгоним и перегоним!
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§ Сергей_я
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2936
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.06.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ведь жили же раньше с пухом и никто не делал из этого трагедии.

Делали. Сколько помню всегда проблема была, просто терпели. Тут дело не в том, что пух. Хорошо, рубите вы их эти деревья, так вы взамен что-то другое высадите, а не просто на один год, когда садят кучу молодых деревьев и их из 100 даже 10 не приживается, а что б реально росло, реально поливалось. Тогда вопросов и не будет.
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§ Гога
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кронированые деревья

--А я подумал - пальмы уже растут ? :lol:
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§ Victor Yang
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
засаживали быстрей быстрей потомучто городу нужны деревья! Обгоним и перегоним!

Как-то давно по этой теме кто-то писал что пух - это меньшее зло по сравнению с пыльными бурями которые здесь были, когда не было деревьев.
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/--А я подумал - пальмы уже растут ?/




Пальмы тоже ничего) но не в промышленном Рудном)


Цитата-/Как-то давно по этой теме кто-то писал что пух - это меньшее зло по сравнению с пыльными бурями которые здесь были, когда не было деревьев./

Да я и не спорю) вообще всё наименьшее зло перед другим большим злом) можно потерпеть )
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