Цитата: Козлов я:

Ведь жили же раньше с пухом и никто не делал из этого трагедии.

Делали. Сколько помню всегда проблема была, просто терпели. Тут дело не в том, что пух. Хорошо, рубите вы их эти деревья, так вы взамен что-то другое высадите, а не просто на один год, когда садят кучу молодых деревьев и их из 100 даже 10 не приживается, а что б реально росло, реально поливалось. Тогда вопросов и не будет.