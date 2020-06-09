/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28-летняя жительница Андижана Камила СОЛЕЖАНОВА сейчас находится на 27-й недели беременности. Две последние недели она провела в инфекционном отделении Костанайской областной больницы.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соц сетях отрицающие вирус опять засыпят вопросами вроде "сколько вам заплатили?".
Профайл

* yudjin
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6680
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Беременным противовирусные препараты противопоказаны, поэтому назначали фурацилин для полоскания горла

Так может и не стоит заморачиваться на вакцину, карантинные меры и запреты, а обязать приказом Нечитайло каждый час всех полоскать горло раствором фурациллина? Видно же, он лечит! Как все просто, однако... лимон, имбирь, фурациллин!
Профайл

§ Тот самый
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: "сколько вам заплатили?"


Не иначе уже чипированная! :lol: :lol: :lol:

Цитата:
yudjin:
лимон, имбирь, фурациллин


Ох, зря они. Цены взлетят на фурацилин.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже пятый раз заявляю - с этим вирусом, карантином нас развели как лохов, предположу, выгоды от всего этого ровно столько как для чиновников сколько убытков для простых граждан. Сорок две копейки ни о чем, если будут упрекать...
Профайл Посетить вебсайт

§ Victor Yang
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
выгоды от всего этого ровно столько как для чиновников сколько убытков для простых граждан.

Вот объясни - в чём и для кого выгода? Причём по всему миру?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3823
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примерно так: звонит чиновник из-за океана прямиком президенту какой-нибудь страны например Путину- есть такой вирус,не сильно агрессивный, города косить не будет, для слабых и стариков, их не жаль. Путин отвечает- а нафига мне это? А тот предлагает- остановится вся деловая жизнь, страна и люди отдохнут, попутно вам барбосиков подкинем, можете на откатах заработать. Путин собирает совещание и все мысленно потирают руки. Лукашенко сразу отказался- я, откаты не беру, тут все моё и губить страну не дам!
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/тот предлагает- остановится вся деловая жизнь, страна и люди отдохнут, попутно вам барбосиков подкинем, можете на откатах заработать. Путин собирает совещание и все мысленно потирают руки. Лукашенко сразу отказался- я, откаты не беру, тут все моё и губить страну не дам!/




Это настолько глупо что даже уже не смешно........
Если люди заведующие магазинами,банками,предприятиями,ресторанами,ведутся на эту чушь то у меня слов нет....


Есть такая старая ЧКсткая байка (потвердить и опровергнуть пока никто не может) вычитал её в какой-то биографии про Путина,мол их там молодых сотрудников в высшей школе КГБ-старые ЧКисты которых самих учили проженные волки из царской жандармерии и охранки,учили тому что 90% людей-глупы! Просто глупы и всё, не в интелектуальном-профессиональном плане а именно в жизненном-обывательском) и относится к людям и разговаривать с толпой надо как с маленькими детьми, только тогда можно внушить толпе все что угодно) великий ученый с мировым именем может повестись на мошенников на улице и отдать им все деньги, предпрериматель и нувориша может повестись на обычную профурсетку и просадить на нее весь капитал и ещё в грязную историю попасть) так что чему тут удивляться когда грамотные инфовбросы ставят на "колени глупости" людей по проще) так и Германская нации однажды попала в грязную историю

[Исправлено: abaika95, 09.06.2020 - 15:51]
Профайл

§ Victor Yang
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
вам барбосиков подкинем, можете на откатах заработать.

Это сколько же "барбосиков" надо, чтобы подкупить всех (ну, кроме Лукашенко)? И не чиновников мелких с окладами в 100-150 тысяч тенге, а президентов страны? Тем более что в стране есть ещё службы, которые могут и анализы сделать и разбираются в этой теме. Бред, короче. Единственное условие для меня - если оберегают от чего-то ещё более худшего. Массовый террор, например или возможность серьёзной войны.
Профайл

§ abaika95
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это сколько же "барбосиков" надо, чтобы подкупить всех (ну, кроме Лукашенко)?/



Сдается мне, коронавирус придумали Лукашенко и туркменский Аркадаг) чтобы таким образом поставить всех на колени а самим выгладить как короли) инфа сотка)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 70.49 Ko -
^ Наверх