abaika95 «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4124

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:48 Цитата-/тот предлагает- остановится вся деловая жизнь, страна и люди отдохнут, попутно вам барбосиков подкинем, можете на откатах заработать. Путин собирает совещание и все мысленно потирают руки. Лукашенко сразу отказался- я, откаты не беру, тут все моё и губить страну не дам!/









Это настолько глупо что даже уже не смешно........

Если люди заведующие магазинами,банками,предприятиями,ресторанами,ведутся на эту чушь то у меня слов нет....





Есть такая старая ЧКсткая байка (потвердить и опровергнуть пока никто не может) вычитал её в какой-то биографии про Путина,мол их там молодых сотрудников в высшей школе КГБ-старые ЧКисты которых самих учили проженные волки из царской жандармерии и охранки,учили тому что 90% людей-глупы! Просто глупы и всё, не в интелектуальном-профессиональном плане а именно в жизненном-обывательском) и относится к людям и разговаривать с толпой надо как с маленькими детьми, только тогда можно внушить толпе все что угодно) великий ученый с мировым именем может повестись на мошенников на улице и отдать им все деньги, предпрериматель и нувориша может повестись на обычную профурсетку и просадить на нее весь капитал и ещё в грязную историю попасть) так что чему тут удивляться когда грамотные инфовбросы ставят на "колени глупости" людей по проще) так и Германская нации однажды попала в грязную историю



[Исправлено: abaika95, 09.06.2020 - 15:51]