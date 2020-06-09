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§ NG.kz
Дорожного рабочего вытащили из завала спасатели в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 8 июня, в 15.05. Рабочего, задействованного в ремонте на ул. Победы, в районе поликлиники №1, завалило землей. К счастью, мужчину засыпало только по пояс. Он был в сознании.
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§ Гога
Re: Дорожного рабочего вытащили из завала спасатели в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого назначать крайним ?? Или , как всегда - сам виноват ?
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§ peshexod
Re: Дорожного рабочего вытащили из завала спасатели в Костанае
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.06.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять без опалубки.
Повезло.
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