Цитата: сайлау курманов:

тему про деревьев вообще не трогать.

ну как бы, по мягче сказать, сам решу трогать или нет...

Цитата: сайлау курманов:

Этих тополей с его пухом я бы вообще срубил под корень.

типичное поверхностное заявление.... патамушта пух летит максимум неделю в году, а пользы от тополей в ГОРОДЕ несоизмеримо больше.

Но для начала надо вырастить хотя бы половину того количества, сколько деревьев по-скудоумству вырубили за последние годы, а потом уже избавляться от ненавистных тополей. Но не у вас, ни у освоителей бюджета пока ничего не получилось.