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≡ «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39048
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28-летняя жительница Андижана Камила СОЛЕЖАНОВА сейчас находится на 27-й недели беременности. Две последние недели она провела в инфекционном отделении Костанайской областной больницы.
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* Victor Yang
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12782
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соц сетях отрицающие вирус опять засыпят вопросами вроде "сколько вам заплатили?".
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§ yudjin
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6679
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Беременным противовирусные препараты противопоказаны, поэтому назначали фурацилин для полоскания горла

Так может и не стоит заморачиваться на вакцину, карантинные меры и запреты, а обязать приказом Нечитайло каждый час всех полоскать горло раствором фурациллина? Видно же, он лечит! Как все просто, однако... лимон, имбирь, фурациллин!
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§ Тот самый
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: "сколько вам заплатили?"


Не иначе уже чипированная! :lol: :lol: :lol:

Цитата:
yudjin:
лимон, имбирь, фурациллин


Ох, зря они. Цены взлетят на фурацилин.
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§ сайлау курманов
Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже пятый раз заявляю - с этим вирусом, карантином нас развели как лохов, предположу, выгоды от всего этого ровно столько как для чиновников сколько убытков для простых граждан. Сорок две копейки ни о чем, если будут упрекать...
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* Victor Yang
«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12782
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
выгоды от всего этого ровно столько как для чиновников сколько убытков для простых граждан.

Вот объясни - в чём и для кого выгода? Причём по всему миру?
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