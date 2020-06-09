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§ NG.kz
Николай Панин: «Мы не оставим обвинения без внимания»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39048
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор костанайского клуба прокомментировал заявление бывшего защитника команды Фернандера Кассая. Мнение Николая Панина о сложившейся ситуации опубликовали на сайте fctobol.kz.
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§ denfostr
Re: Николай Панин: «Мы не оставим обвинения без внимания»
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.06.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого решил нагнуть иностранец! Наших не прошибешь!
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§ abaika95
Re: Николай Панин: «Мы не оставим обвинения без внимания»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наших не прошибешь!/




На каждого хитро***ого футболиста из Африки найдется ещё более хитро***ый футбольный клуб из Казахстана) сейчас с "бедняжки" легионера ещё сами 600тысяч долларов стрясут)
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§ сайлау курманов
Re: Николай Панин: «Мы не оставим обвинения без внимания»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не говорите, молдавские бизнесмены через суд вытряхнули с бюджета свои миллионы, ещё за моральное тоже взяли
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