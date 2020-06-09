yudjin Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж" #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6679

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:41 По-моему эту лавочку разбазаривания народных денег пора давно прикрыть... наигрались баи в футбол, померились бюджетами клубов и местными цацками... на этом и успокойтесь... За 30 лет нэзалежности и еше 3 раза по столько в будущем не дано ни одной команде великой степи даже приблизится хоть к какому-то чемпионскому титулу... так зачем в бездонную бочку вываливать деньги?

Есть много других перспективных видов спорта, есть Чемпионы МИРА, такие как Денис Кузин, есть призеры Олимпиады, как Иван Дычко, которые в одиночку уделали всю куеву тучу футболёров-коммерсантов.