сайлау курманов Re: «Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3822

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 Я уже пятый раз заявляю - с этим вирусом, карантином нас развели как лохов, предположу, выгоды от всего этого ровно столько как для чиновников сколько убытков для простых граждан. Сорок две копейки ни о чем, если будут упрекать...