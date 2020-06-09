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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
деревья,вирус,война в америке....
что то бы свеженького для обсуждения.
с завтрашнего дня пятисотки с рукой кстати
заканчивают свой срок. обращения.
купите мороженое,у кого есть.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/заканчивают свой срок. обращения./



В банке всегда примут)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В банке всегда примут)


не всегда. там срок тоже какой то два или три года.
имел опыт давно давно сдавал в нацбанк какую то купюру ,
вышедшую из употребления,
рубли скорее всего, там экспертизу делали с месяц, потом выдали новую.
дома кстати до сих пор лежат от 1 до 50 рублей бумажные.
с Лениным.советские.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2020 - 11:12]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Правда, что американские доллары в банках Америки принимают вообще любого года?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
американские доллары в банках Америки принимают вообще любого года


почему в банках.
там же везде любые принимают.
сейчас вот книгу читаю,там один друг всегда с собой носит бумажку 5000 номинал.
фишка у него такая.
он мэдисон ее называет. по портрету президента.
их неизьятых сотни три всего осталось.

[Исправлено: alex_60, 09.06.2020 - 11:26]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечный либеральный борец с Путинским режимом, сын великого советского актера и режиссера- пьяный Ефремов сегодня убил человека и ближайшие 7 лет зона его дом,но это конечно Путин виноват
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша либеральная активистка Ася которая (от правды не убежишь) мажорная дочка, внучка и родственница советской номенклатуры на последнем митинге два раза врезала мирно стоящему копу по лицу и мир через решетку ей тоже кукукнет) (от наказания не убежишь) а тут наверно Токаев виноват

[Исправлено: abaika95, 09.06.2020 - 12:02]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2598
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

----Видео посмотрели ??
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/-Видео посмотрели ??/



Посмотрел
Ну не смог человек быстро выговорить многоконфессиональный
Чисто речевая торопливость вот и вышло многоконфесс и анальный)

Прикол на 5 минут для быдляка)
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