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≡ Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался уголовный процесс над 7 обвиняемыми. В их числе руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик - представители заказчика и подрядчика на строительстве одиозного аттракциона.
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Самое трагикомичное/



Самое трагикомичное что на твоём фото из Рудного,кронированые деревья вполне не плохо смотрятся,ещё год-два и будет вообще топ)
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