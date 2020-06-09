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≡ Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола" 600 тысяч долларов "за шантаж"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Футболист сборной Центральноафриканской Республики Фернандер Кассай заявил, что намерен судиться с костанайским "Тоболом". По его словам, в декабре он узнал из СМИ, что оказался не нужен клубу, однако в самом "Тоболе" ему сообщили, что продлили период его восстановления до 2 февраля.
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§ abaika95
Re: Африканский футболист хочет отсудить у "Тобола"...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это было предсказано ещё в Фильме 2008 года "залечь на дно в Брюгге")


Восстание черных масс по всему миру) вот и нас не обошли стороной) это заговор!
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