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≡ Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде № 2 Костаная начался уголовный процесс над 7 обвиняемыми. В их числе руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик - представители заказчика и подрядчика на строительстве одиозного аттракциона.
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§ директор пляжа
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 450
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот интересно, если бы не ЦЗПП Рудного и не случай с опрокидыванием, НИКТО БЫ НИЧЕГО ТАК И НЕ УЗНАЛ... и это было бы очередной кормушкой для своих в череде прошедших и будущих тендерных "заказов" за деньги народа. Браво ЦЗПП.

В Костанае, при строительстве прехода за 180 млн, тот что по Гагарина, провели бы еще проверки эх..
..уже больше года строят, - щели в фасадных плитках закрывают планками с автокрана.. ..позорище..
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§ abaika95
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вот интересно, если бы не ЦЗПП Рудного и не случай с опрокидыванием, НИКТО БЫ НИЧЕГО ТАК И НЕ УЗНАЛ./




Родина слышит и всё знает)
Только вот инструменты для чистки подбирает всё изащреннее) ИМХО




Цитата-/учредитель подрядной организации Хамит Дихаев.//



Этот где?
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§ Козлов я
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Родина слышит и всё знает)
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§ сайлау курманов
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.06.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, уполномоченный орган ведёт себя как тот воришка из 12 стульев, всё видит и знает и очень стыдится этого, если бы не гиньятов даже не знаю , возможно эти люди получили ордена и дальше двигались по служебной лестнице
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§ maxsaf
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6993
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
вот интересно, если бы не ЦЗПП Рудного и не случай с опрокидыванием, НИКТО БЫ НИЧЕГО ТАК И НЕ УЗНАЛ... и это было бы очередной кормушкой для своих в череде прошедших и будущих тендерных "заказов" за деньги народа. Браво ЦЗПП.

Я точно таким же вопросом задавался тут раньше. Присоединюсь. Браво, Сталкер.
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§ maxsaf
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6993
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-/учредитель подрядной организации Хамит Дихаев.// Этот где?

Без Сталкера, сами не найдете?))
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
учредитель подрядной организации Хамит Дихаев.// Этот где?

Он сбежал за границу. Сейчас Дихаев в международном розыске:)
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§ abaika95
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Без Сталкера, сами не найдете?/




А зачем нам тогда агент под прикрытием Сталкер?) Пусть отрабатывает )



Цитата-/Он сбежал за границу. Сейчас Дихаев в международном розыске:)/



Как банкирчик?) С Дону ой Франции выдачи нет)
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§ maxsaf
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6993
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А зачем нам тогда агент под прикрытием Сталкер?) Пусть отрабатывает )

А че только один? С одним долго ловить будете))
Цитата:
abaika95:
Как банкирчик?)

Тоже ваш агент?))
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§ Обликоморале
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7528
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.06.20 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тоже ваш агент?

Его демократические правительства Европы покрывают, под патронажем "сверхдержавы". Пока у него бабло есть и он им в качестве оппозиции нужен. Потом сольют ))
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§ olegggon
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.06.20 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, жадность сыграла с ними. Больше 50% скомуниздили. Ладно бы 10-20%, а тут 50+. Короче у всего города украли. Интересно, бывают ли тендеры, где вообще ничего не украли или только в фантастике?
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* yudjin
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Ладно бы 10-20%, а тут 50+.

было погоняло 30%, теперь 50%



Самое трагикомичное, что руководство в очередной раз оказывается не при делах? ... мильёны без него "осваивали"... Как грил Станиславский все помнят.
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* yudjin
Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.06.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю на местном канале возродить телешоу 50/50
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§ abaika95
Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Предлагаю на местном канале возродить телешоу 50/50/



Зачем?) Прогрессивная общественность телевизор уже не смотрит)


На форуме надо ветку создать 50/50

Половину ты будешь картинками заваливать половину поуеховшие) во веселуха будет)
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