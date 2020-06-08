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§ NG.kz
Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и вернуться в европейский клуб
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нигерийский защитник Стивен Эзе близок к тому, чтобы покинуть "Тобол". В КПЛ он не сыграл ни одного матча. Отмечается, что 26-летний легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде.
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§ ыгрик иксов
Re: Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и...
ыгрик иксов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 08.06.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приехал сюда вылечится за счет ФК Тобол. Браво благотворительный клуб)))
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§ Muad Dib
Re: Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и...
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 08.06.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сыграл ни одного матча, а уже себя не хорошо чувствует. Как говорится, с такими кашу не сваришь, не то что бронзу взять.
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§ Змея Подколодная
Re: Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 08.06.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
легионер не чувствует себя хорошо в своей новой команде

В Америке сейчас очень комфортно. Туда надА. Когда уже закроют эту богодельню, а деньги направят в нужное русло.
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§ юля елиссева
Re: Защитник сборной Нигерии задумал покинуть Казахстан и...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.06.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таки надо засадить Центральный стадион картошкой и заставить кривоногих ногомячеров картофан окучивать! Но сего африканца надо таки отправить на родину, а то ежели будет окучивать картошку, обвинят в том, что у нас чернокожих эксплуатируют.
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