директор пляжа Re: Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 450

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:39 вот интересно, если бы не ЦЗПП Рудного и не случай с опрокидыванием, НИКТО БЫ НИЧЕГО ТАК И НЕ УЗНАЛ... и это было бы очередной кормушкой для своих в череде прошедших и будущих тендерных "заказов" за деньги народа. Браво ЦЗПП.



В Костанае, при строительстве прехода за 180 млн, тот что по Гагарина, провели бы еще проверки эх..

..уже больше года строят, - щели в фасадных плитках закрывают планками с автокрана.. ..позорище..