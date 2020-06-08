NG.kz Павильону на улице Пушкина напротив второй школы все-таки нашли официальное применение



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39045

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:32 Помните павильон скандальный, о котором писали в "Нашей газете", и который был объектом судебных разбирательств. Где хотели сделать типографию, или пункт продажи кофе. А местные жители говорили, что там будет чуть-ли не пивная. Ну так вот там теперь совершено другое предназначение.

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