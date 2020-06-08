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§ NG.kz
Павильону на улице Пушкина напротив второй школы все-таки нашли официальное применение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39045
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните павильон скандальный, о котором писали в "Нашей газете", и который был объектом судебных разбирательств. Где хотели сделать типографию, или пункт продажи кофе. А местные жители говорили, что там будет чуть-ли не пивная. Ну так вот там теперь совершено другое предназначение.
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§ abaika95
Re: Павильону на улице Пушкина напротив второй школы все-таки...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А местные жители говорили, что там будет чуть-ли не пивная/




Местные жители любят попреувеличивать)

И что в итоге? Возмущаются до сих пор?)
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§ сайлау курманов
Re: Павильону на улице Пушкина напротив второй школы все-таки...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3819
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.06.20 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Логический финал. Сомневаюсь, что под эту конуру могли дать лицензию на спиртное, хотя в Астане подобные заведения как путевые магазинчики во всю торгуют, даже ночью
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