abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11748





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4111

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата-/Вам виднее, вы же наверняка этот вопрос выяснили прежде чем про электорат писать))/









Американистика не много не моя тема) но всё на поверхности) все заигрывания с цветными типичная тактика либералов перед выборами) и то что вся риторика сейчас направлена против Трампа прямо указывает что за всеми беспорядками стоят те же люди что стояли за майданом на Украине,даже методички менять не стали,обкатали по полной на своем народе) только на Украине тупым тараном использовали западенцев и праворадикалов так у себя толерастов,цветных и движения за права черных) не удивлюсь если сейчас всё не утихнит какой нибудь Техас объявит себя ТНР )