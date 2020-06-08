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≡ «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем, не состоялся и сам мирный митинг, который члены запрещенного в Казахстане движения "Коже партия" намерены были провести 5 июня, но, не получив разрешения, перенесли на 6 июня.
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§ abaika95
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/жду твои ссылки на твои слова/





Ссылку на что ты ждёшь электро?)
На то что партия или движение коже не запрещено?)
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§ electro
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
95. Ссылки в студию: 1. цитата-/эта которая переименованная ДВК/ 2. цитата-/А они ещё быстро переименовались в партию коже/


да уж, с памятью у тебя проблемы...
1 и 2
это твои слова
подтверди пруфами
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§ electro
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.06.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только гп не приводи, бездоказательную ересь и слышать не хочу
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§ abaika95
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата/только гп не приводи, бездоказательную ересь и слышать не хочу/



Ох ох ох какие важные)

Ну раз так ищи сам) наводка постановление генеральной прокуратуры РК о запрете движения Коше)
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§ electro
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.06.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну всё понятно, очередное пустобрёхство, лишь бы че ляпнуть, впрочем как и все "представители" текущих "руководителей", которые и двух слов связать не могут.
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§ abaika95
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну всё понятно, очередное пустобрёхство, лишь бы че ляпнуть/



Да да,живи в своем мире который сам себе надумал)
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