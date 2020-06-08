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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6992
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Им наверно ой как не хочется))

Вам виднее, вы же наверняка этот вопрос выяснили прежде чем про электорат писать))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как знал, вечер будет не скучным, не зря попкорном запасся. :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вам виднее, вы же наверняка этот вопрос выяснили прежде чем про электорат писать))/




Американистика не много не моя тема) но всё на поверхности) все заигрывания с цветными типичная тактика либералов перед выборами) и то что вся риторика сейчас направлена против Трампа прямо указывает что за всеми беспорядками стоят те же люди что стояли за майданом на Украине,даже методички менять не стали,обкатали по полной на своем народе) только на Украине тупым тараном использовали западенцев и праворадикалов так у себя толерастов,цветных и движения за права черных) не удивлюсь если сейчас всё не утихнит какой нибудь Техас объявит себя ТНР )
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6992
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всё не утихнит какой нибудь Техас объявит себя ТНР )

Утихнет. Сакральную жертву не самую удачную подобрали. С удачными тут все сложнее - их тут не трогают))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6992
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и то что вся риторика сейчас направлена против Трампа прямо указывает что за всеми беспорядками стоят те же люди что стояли за майданом на Украине,

Вы хоть понимаете, что являетесь частью всего этого? :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Утихнет. Сакральную жертву не самую удачную подобрали/


Это уже не важно) на Украине тоже не все Бандеру уважают но раз его сделали жупелом антироссийской риторики,так что всем пришлось смериться ) другого такого не нашли,остальные "сакральные" ещё хуже) Госдеп живёт по заветам Геббельса если врать то уж по полной и можно продолжить если ставить символом движения "жертву" так уж самую глупую) Если у нас "либералы" резко начнут навязывать со всех щелей народу что к примеру Мустафа Шокай вполне неплохой парень то значит началось)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1808
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.06.20 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Больше всего в жизни я ненавижу две вещи: расизм и негров"
Автор неизвестен
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.06.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вы хоть понимаете, что являетесь частью всего этого?/



Вы думаете я серьезно топлю за Флойда?)) Или за права черных?))


Над всей ситуацией в США только одна реакция,смех смех смех) злорадный
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6992
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.06.20 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы думаете я серьезно топлю за Флойда?)) Или за права черных?))

А я почти поверил и почти сдался)) но это не точно))
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