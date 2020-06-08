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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7522
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.06.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Число людей, убитых правоохранительными органами за последний год. На 10 млн населения:
США 33,5
Канада 9,8
Австралия 8,5
Нидерланды 2,3
Новая Зеландия 2,0
Германия 1,3
Англия 0,5
Япония 0,2
:-o
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7522
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.06.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пиши Кайрат, пиши ..мне давно так не было на форуме весело.
Приду, проверю..смотри, что бы побольше креативу было. 8-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1963
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:


Опять антииностранная пропаганда пошла, как там плохо, караул! Цитата:
Обликоморале:
Пиши Кайрат, пиши ..мне давно так не было на форуме весело.


Так в большинстве случаев сами приглашаете, хотите моё мнение услышать, спасибо за доверие, рад, что развеселил почтенную публику.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7522
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.06.20 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Опять антииностранная пропаганда

Это не пропаганда.
Учи мат. часть.. 8-)
"Пропага́нда — распространение и углублённое разъяснение каких-н. идей, учения, знаний "
Я выложил только голые факты.
Апять 25 )) :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7522
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.06.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горcовет Миннеаполиса принял решение расформировать и упразднить департамент полиции города. Вместо него будет создана управляемая городским сообществом программа по общественной безопасности. :-o
Но...
Говорят, что полицейские из Миннеаполиса, уже осваивают Питер. Но это не точно.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Горcовет Миннеаполиса принял решение расформировать и упразднить департамент полиции/



Жена душегуба полицейского убившего Флойда с которой коп прожил 10 лет и воспитал двух ее детей, внимание подала на него в суд и собирается отжать его имущество и внимание наберите воздуха, за то что он высказывал расистские высказывание в ее адрес, коп-расист оказываеться 10 лет прожил с китаянкой)

Золотой гроб с телом негра Флойда собираются отправить в турне по Америке а потом и по миру ) в конце наверно в мавзолей положат его)


Копа-расиста даже не собираются защищать,все от него отвернулись,департамент,суды,закон)

Убиство по неосторожности при исполнении перевели в особо жестокие за что копу грозит 40 лет тюряги)


Цирк цирк вот он где цирк)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шок. По другому не скажешь.
Ни одного хорошего слова о Казахстане.
Ни одного доброго слова о СССР,
Которая выучила, отправила на пенсию в 45 лет.
Америка, Америка.
Это только заказ отработка.
Других вариантов нет.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Говорят, что полицейские из Миннеаполиса, уже осваивают Питер.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
США 33,5 Канада 9,8 Австралия 8,5 Нидерланды 2,3 Новая Зеландия 2,0 Германия 1,3 Англия 0,5 Япония 0,2

Это топ-10 стран того списка, куда КЗ в тридцатку стремится попасть? :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
набери проблемы в канаде.

Зачем? Я же в лесу живу, а не в Канаде)) меня те проблемы не волнуют. Одна волновала - я ее озвучил))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Рай небесный без проблемный)

Может и не рай, может и с проблемами - но нет реально меня волнующих. Поэтому я могу тут спокойно заниматься своими делами, работать, не отвлекаясь на местные проблемы. Я прежде чем сюда ехать, я новости местные почитал, говорил как то уже. В местных новостях тогда было - "участились нападения диких индюков на местных жителей". Я поржал с этой новости, решил, что справлюсь с индюками. Шашлыки в целях самозащиты никто же не отменял)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема, если она есть, она же видна только в сравнении. Если бы я приехал в Канаду из Москвы - видел бы одни проблемы, из Цюриха - видел бы другие. Тут приехавшие из Франкфурта постоянно видят проблемы с дорогами. Но я то с Кустаная - для меня тут шикарные дороги))
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1963
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Говорят, что полицейские из Миннеаполиса, уже осваивают Питер. Но это не точно.


Там своих хватает, один черный Ленин чего стоит, очень креативный был, даже по мусорному полигону начал возмущаться, сразу прищучили, не знаю на Украину экстрадировали его или нет. Цитата:
Обликоморале:
Приду, проверю..смотри, что бы побольше креативу было.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кстати ваш лидер страны на колени перед неграми встал каясь за годы угнетения) Вы последуете примеру?)

С какого? Я их не угнетал))
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