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≡ «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем, не состоялся и сам мирный митинг, который члены запрещенного в Казахстане движения "Коже партия" намерены были провести 5 июня, но, не получив разрешения, перенесли на 6 июня.
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§ Victor Yang
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12777
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.20 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
запрещенного в Казахстане движения "Коже партия"

Цитата:
нам, членам костанайской «Коже партия», разрешили мирный митинг

А разве выступление от имени запрещённой партии - не является нарушением само по себе?
Они ещё и в открытую обращение подавали. Интересно, а если будет подано заявление от какой-нибудь фашистской партии - тоже так аккуратно напишут ответное письмо?
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§ electro
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 225
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.06.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дайте-ка ссылки, где написано, что на таком-то основании запрещена деятельность "движения Коже".
Очень ждём...
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