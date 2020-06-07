Маркс Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать? #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 892

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:46 Почитал комментарии, ажно прослезился, до того за душу взяло. Оказывается, капиталисты-то как болеют за население, огромные деньжищи тратят, рискуют ими, чтобы не дай Золотой Телец, кто-нибудь не заразился бы каким-нибудь вирусом. И ставят и ставят всем градусники, как добрый доктор Айболит. Ну так раз уж они такие альтруисты, то почему тогда загаживают планету, пихают в продукты всякую гадость, бесплатно не лечат от других болезней? Как-то не прослеживается логика в их действиях.



Ну и по-поводу вакцинации - чисто взгляд наблюдателя со стороны. Вот тут на форуме один товарищ все топил за вакцинацию от гриппа, кричал, что противники вакцины все заболеют, а он будет ходить и поплевывать в потолок. А когда ему говорили, что вирусы постоянно мутируют, смеялся оппонентам в лицо. Он же не знал, что в скором времени придет коронавирус и все его прививки окажутся никому не нужными. Мало того, последствия этих прививок для борьбы с новыми вирусами еще совсем не изучены, поэтому неизвестно, дают прививки прогресс или регресс в борьбе с вирусами и микробами за господство на планете Земля.



Вполне возможно, что прививки заставляют вирусы быстрее мутировать, приспосабливаться, становиться сильнее и опаснее. Это же закон естественного развития, который пока еще никто не отменил. Да, на каком-то маленьком отрезке времени можно будет одержать локальную победу, но в стратегической перспективе получить такую бомбу, от которой человечество вообще не сможет оправиться.



Давеча прочитал книжку Поля де Крайфа "Охотники за микробами". Основной вывод из этой книги - мы находимся в самом начале пути изучения вирусов и микробов. Никто не знает, что делать и куда бежать. Как будет лучше и не получится ли потом от этого гораздо хуже. Но самое главное, верить в капиталистов, прикидывающихся альтруистами, вряд ли стоит. Это аксиома.



[Исправлено: Маркс, 08.06.2020 - 10:47]