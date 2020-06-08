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≡ «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем, не состоялся и сам мирный митинг, который члены запрещенного в Казахстане движения "Коже партия" намерены были провести 5 июня, но, не получив разрешения, перенесли на 6 июня.
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§ arman_kst
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообщем, фикция с законом о митингах. Разными предлогами все запрещают
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§ drakon
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19365
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Тут из стоящего рядом автомобиля выбежал парень, начал забирать телефон и выворачивать мне руку, он кричал: «Толкай ее в машину! Забирайте телефон!»

Тут 2 статьи УК, нужно вменять этому парню.
Грабёж и похищение человека. Где Прокурор?... 8-) :-o
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§ alex_60
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут только поуехавшие могут комментировать.

[Исправлено: alex_60, 08.06.2020 - 17:20]
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§ drakon
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19365
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тут только поуехавшие могут комментировать.

Алекс, сказать то - нечего.
Против УК - не попрёшь... :lol: :oops:
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§ alex_60
«Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Против УК

Ну тут ты спец
Я то на бытовом уровне
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§ abaika95
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Грабёж и похищение человека. Где Прокурор?../




Там же где и в США до случая с Флойдом)
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§ abaika95
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/жительницу Костаная доставили в отдел полиции, когда она шла на митинг/



/Вместо митинга женщины устроили перебранку с заместителем акима Костаная Андреем Финком и председателем совета ветеранов Юрием Харьяковым/




Бабок хлебом не корми дай перебранку устроить со всеми подряд)

В больнице,магазине,на сходке с председателем КСК вот теперь уровень выше взят) и название то для перебранки теперь подобрали-митинг)


А как была перебранка в итоге так и осталась)
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* Тот самый
Re: «Забрали свидетелем по уголовному делу» - жительницу...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Там же где и в США до случая с Флойдом)


"А у вас негров линчуют!" (с)

Цитата:
abaika95:
А как была перебранка в итоге так и осталась


Ну, так и пусть бы поперебранивались, а то из-за одной женщины оторвали минимум 3х полицейских от выполнения служебных обязанностей, 3 машины использовали. Встали рано, в 5 утра, а то и всю ночь её там ждали.
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