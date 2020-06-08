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≡ Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидают в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидают в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39044
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, 9-11 июня на территории Костанайской области, включая областной центр, осадков не предвидится. Кратковременные дожди местами могут пройти не ранее выходных. А жара на этой неделе спадать не будет.
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§ Сергей kst
Re: Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидают в...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 08.06.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Админ! В тексте опечатка. 6 июня уже было ,и это была суббота,а не вторник))
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§ Тимур Гафуров
Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидают в Костанайской области
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 528
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 08.06.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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§ Маркс
Re: Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидают в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Где такая красота? Хотя нет, не отвечайте, ибо всенепременно загадят.
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