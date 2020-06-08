abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11721





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4091

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:41 Цитата-/Горcовет Миннеаполиса принял решение расформировать и упразднить департамент полиции/







Жена душегуба полицейского убившего Флойда с которой коп прожил 10 лет и воспитал двух ее детей, внимание подала на него в суд и собирается отжать его имущество и внимание наберите воздуха, за то что он высказывал расистские высказывание в ее адрес, коп-расист оказываеться 10 лет прожил с китаянкой)



Золотой гроб с телом негра Флойда собираются отправить в турне по Америке а потом и по миру ) в конце наверно в мавзолей положат его)





Копа-расиста даже не собираются защищать,все от него отвернулись,департамент,суды,закон)



Убиство по неосторожности при исполнении перевели в особо жестокие за что копу грозит 40 лет тюряги)





Цирк цирк вот он где цирк)