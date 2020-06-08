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§ NG.kz
Два случая заражения КВИ зарегистрированы в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один случай заболевания COVID-19 выявлен у мужчины в Житикаре, и еще один - у жителя Костаная. Об этом сегодня сообщили в информационном областном штабе. В очагах заболевания проводятся профилактические мероприятия, выявляется круг контактных.
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* alex_60
Два случая заражения КВИ зарегистрированы в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///второй, 1990 года рождения, обратился самостоятельно в поликлинику с температурой и слабостью, - сообщили в штабе. - Диагноз COVID-19 уточнен методом ПЦР-анализа.//

я понимаю этот второй кустанайский.
в каком районе живет хотелось бы знать,какие магазины посещал.

[Исправлено: alex_60, 08.06.2020 - 12:05]
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