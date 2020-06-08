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§ NG.kz
Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар произошел 6 июня около 2.00 в дачном обществе «Урожайная-2» в Лисаковске. Когда пожарные прибыли на место, домик был полностью охвачен огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3816
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три покойника за раз, уже пачками убивают, поджигают, дальше что будет
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§ maxsaf
Re: Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Три покойника за раз, уже пачками убивают, поджигают, дальше что будет

А от коронавируса в области - двое. Но профилактические меры в одном и другом случае - не сравнимые.
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§ abaika95
Re: Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Три покойника за раз, уже пачками убивают, поджигают, дальше что будет/



Дальше также будет как и до этого было) понимаю панические настроения немного затуманивают критическое восприятие реальности) но оглянитесь вокруг,машины не жгут,людей толпами не убивают,вооруженные люди не бегают по городу,магазины не грабят) вообщем не в Америке мы сейчас)

Да и в итоге окажется что печка на даче полыхнула а люди перед этим во сне угарели
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