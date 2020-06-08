abaika95 Re: Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4083

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:46 Цитата-/Три покойника за раз, уже пачками убивают, поджигают, дальше что будет/







Дальше также будет как и до этого было) понимаю панические настроения немного затуманивают критическое восприятие реальности) но оглянитесь вокруг,машины не жгут,людей толпами не убивают,вооруженные люди не бегают по городу,магазины не грабят) вообщем не в Америке мы сейчас)



Да и в итоге окажется что печка на даче полыхнула а люди перед этим во сне угарели