Цитата: maxsaf:

У нас нет ни одной проблемы,



потому что ты в лесу живешь не вникаешь в остальную жизнь.

канализация и изнасилования у нас тебе ближе.

я даже ссылок давать не буду, набери проблемы в канаде.

что гастеры как ты из наших пишут. выше крыши.

честно и открыто.

тем более я знаю реальную жизнь со слов

реальных людей, наших.там.

которые живут и работают в цивилизации.



[Исправлено: alex_60, 08.06.2020 - 11:50]