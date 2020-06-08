/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 779 из 779«1...777778779
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Адрес дать ?/



Вы там также активно присутствуете?) Если да то давайте)



Цитата-/нас нет ни одной проблемы, которая меня хоть как-то тревожила бы))/



Верю,вот просто верю и всё)
Рай небесный без проблемный)

Кстати ваш лидер страны на колени перед неграми встал каясь за годы угнетения)
Вы последуете примеру?)
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас нет ни одной проблемы,


потому что ты в лесу живешь не вникаешь в остальную жизнь.
канализация и изнасилования у нас тебе ближе.
я даже ссылок давать не буду, набери проблемы в канаде.
что гастеры как ты из наших пишут. выше крыши.
честно и открыто.
тем более я знаю реальную жизнь со слов
реальных людей, наших.там.
которые живут и работают в цивилизации.

[Исправлено: alex_60, 08.06.2020 - 11:50]
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реальность сегодня .
///В ходе акций протеста в американском Сиэтле в толпу въехал автомобиль, водитель вышел из машины и начал стрелять в протестующих.//

[Исправлено: alex_60, 08.06.2020 - 12:19]
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.06.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проблемы

---Тут одна проблема - губер анального края :-o
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.06.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то давайте

--Искал - но нет , не нашел . Может alex_60 знает ?? Он в курсе всего и всегда :-x
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Он в курсе всего и всегда


приятно когда форумчане,тем более из дальних стран,
так оценивают твои заслуги.
спасибо.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 779 из 779«1...777778779
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 1
Всего: 75

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 58.65 Ko -
^ Наверх