abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11666





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4083

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 Цитата-/у нас все на фейсбук завязано. А там сами знаете - ловить нечего/









Ну почему же?)



Это у нас Фейсбук колхозный,где каждая домохозяйка с образованием маляра у которой есть интернет высказывается на любую тему от внешней политики Мексики до нейролингвистики типо каждый суслик-агроном )





У вас то там "образованщина" и культура дискуссии ) наверно можно такие вопросы поднимать что нам тут и не снилось)