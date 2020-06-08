/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 778 из 779«1...776777778779»
* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да , жизнь в америке не сахар.
как оказалось.
война по всей стране.
президент прячется в бункере от народа.
комендантский час.
битва с населением.
безработица 40 процентов населения.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну теперь то уж точно в тридцатку войдете, не только Америке не сладко - пол Европы подвинется и вперед вас пропустят))
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, многие нам завидуют.
что поделать.
так то мы в десятке уже.
если реально посмотреть.
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже на форум посмотреть.
представители америки,германии, россии,канады.украины ....
считают за честь зарегистрироваться тут .
и общаться с казахстанцами.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/даже на форум посмотреть.представители америки,германии, россии,канады.украины/




Кстати давно хотел спросить)
Гога,Макс,электрон, дракон у вас в городах есть форумы на которых вы сидите и обсуждаете свои городские проблемы?)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так то мы в десятке уже.

Вам хоть есть еще куда стремиться или уже все, в потолок уперлись?))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
которых вы сидите и обсуждаете свои городские проблемы?

у нас все на фейсбук завязано. А там сами знаете - ловить нечего))
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вам хоть есть еще куда стремиться или уже все, в потолок уперлись?))


ну, космодром еще есть.
откуда взлетают ракеты, бороздяшие просторы космоса.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мы в десятке уже

---А чё так скромно ? Давай - на первое место . :-P
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8543
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Давай - на первое место .


вам со со стороны виднее. можете сравнить.
на первое, так на первое.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у нас все на фейсбук завязано. А там сами знаете - ловить нечего/




Ну почему же?)

Это у нас Фейсбук колхозный,где каждая домохозяйка с образованием маляра у которой есть интернет высказывается на любую тему от внешней политики Мексики до нейролингвистики типо каждый суслик-агроном )


У вас то там "образованщина" и культура дискуссии ) наверно можно такие вопросы поднимать что нам тут и не снилось)
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в городах есть форумы

---Адрес дать ?
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
первое

----Просто рад за тебя :-x
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6972
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
наверно можно такие вопросы поднимать что нам тут и не снилось)

У нас нет ни одной проблемы, которая меня хоть как-то тревожила бы)) кроме мусора вдоль дорог, но это только весной. Уже все убрали и травку покосили))
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это у нас Фейсбук колхозный
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 778 из 779«1...776777778779»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 1
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 83.67 Ko -
^ Наверх