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Обликоморале:
В отличие от тебя я отделяю зерна от плевел.Ненавистью, как ты на северного соседа, не исхожу... Даже если мне что то в отдельно взятой стране не нравиться. Яж не какой то там фоб, в отличии от тебя русофоба.
Ярлыки как всегда не вешай, у вас как всегда во всех неудачах европейцы, США и другие виноваты. Цитата:
Обликоморале:
А кстати, в акции участие принял, на коленях 8 с лишним минут стоял? Просил прощения у афроамериканцев?
Вы хоть иногда будьте адекватным, я что в США проживаю, тем более ранее сказал примут меры если виновен накажут, какие проблемы, мусолили несколько дней. Скорее всего полицейский там уволен и арестован.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.06.2020 - 22:06]