Цитата: Обликоморале:

В отличие от тебя я отделяю зерна от плевел.Ненавистью, как ты на северного соседа, не исхожу... Даже если мне что то в отдельно взятой стране не нравиться. Яж не какой то там фоб, в отличии от тебя русофоба.



Ярлыки как всегда не вешай, у вас как всегда во всех неудачах европейцы, США и другие виноваты. Цитата: Обликоморале:

А кстати, в акции участие принял, на коленях 8 с лишним минут стоял? Просил прощения у афроамериканцев?



Вы хоть иногда будьте адекватным, я что в США проживаю, тем более ранее сказал примут меры если виновен накажут, какие проблемы, мусолили несколько дней. Скорее всего полицейский там уволен и арестован.



[Исправлено: Kairat stayer, 07.06.2020 - 22:06]