Цитата: В этом году, по сравнению с прошлым "пустынным", в городе стало гораздо красивее из-за обилия цветов.

А это значит, что не зря мы тыкали пришлым временщиками, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут. В Кустанае к цветам особой отношение было всегда... это не дикий запад... У нас еще с 60-х годов прошлого века клумбы были везде, и выставки цветов проводились, и школьные дворы руками учителей и детей цвели... Да и в пору святого акима город расцвел на радость горожан и гостей, которые поражались такому обилию цветов...

Ну а потом власть сменилась... клумбы заросли бурьяном...







и появились искусственные венки в стиле "в последний путь"



...но и их пережили...