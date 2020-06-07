Тот самый Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 763

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 Цитата: Артем Марусич:

то вас ждет смертная казнь



То пусть будет штраф + пусть лечение будет платным, включая оплату вызова скорой, все медикаменты, оплата услуг врача, палаты, оплата лечения других заражённых этим человеком. А то действительно как-то странно получается: все хотят жить в социуме и пользоваться его благами, но при этом ведут себя слишком эгоистично. Не хотите прививки - едьте в горы или степь подальше и живите там сами по себе.



Цитата: maxsaf:

Привитым - пофиг. На непривитых - пофиг



Врач знакомый мне про корь вот что сказал. У нас, взрослых, уже очень слабый иммунитет от кори. И работает он только потому, что привиты были все поголовно. А теперь, когда сюда переезжают непривитые южане, почти каждый год случаются вспышки кори.