таноми52 Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1806

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:45 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/



Дурота во всей красе!

Тогда почти каждая девушка может быть отнесена к этой категории..

Да, давайте наденем сарафаны с кокошниками, казакины, чапаны и т.п.

И вообще, пора с таким мышлением вернуться в Средневековье

Только сам-то морализатор, выискивающий на мерсе проституток на обочинах, из какого времени?

Можно было бы проигнорировать, если бы это был частный ролик (ибо дураков не сеют, не жнут...), а не снятый на народные деньги идиотизм я понял по твоей одежде, что ты проститутка. Твои бабушка и мама так же одевались?Источник:Дурота во всей красе!Тогда почти каждая девушка может быть отнесена к этой категории..Да, давайте наденем сарафаны с кокошниками, казакины, чапаны и т.п.И вообще, пора с таким мышлением вернуться в СредневековьеТолько сам-то морализатор, выискивающий на мерсе проституток на обочинах, из какого времени?Можно было бы проигнорировать, если бы это был частный ролик (ибо дураков не сеют, не жнут...), а не снятый на народные деньги идиотизм