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≡ Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режиссер Серик Таласов изобразил, как молодая девушка в черной юбке и белом топе ловит такси. Возле нее остановился мужчина на черном Mercedes и пригласил девушку сесть в салон. Уже в пути мужчина сказал, что принял ее за проститутку.
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§ drakon
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ролик то, где?... :lol: :oops:
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§ JereK
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 07.06.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас еще кто-то "ловит такси"? :-)

Что не так с одеждой девушки? По-моему, по современным меркам это достаточно скромно) В любом случае, гипотетическая ситуация, описанная в видео чистой воды домагательство, неуважение и вот это вот все. А еще лицемерие. Прежде чем бороться за нравственность нации, поучаяя кого-то одеваться, ходить, жить, лучше бы поучали себя не воровать, не брать взятки, не проводить весело время в обществе женщин легкого поведения ну и т. д.
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§ Артем Марусич
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад на автобусной остановке напротив гор. отдела увидал рекламу женской одежды или белья, которая была специально «зашкрябана» - дикие люди. С другой стороны, хоть дизайнера камнями не забили - оставляет надежду...
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* Тимур Гафуров
Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 527
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.06.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ролик то, где?...

Ролик я хотел поставить) Но его удалил правообладатель с ЮТьюба
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§ Козлов я
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ролик то, где?...

Я видел по ватсапу, он на казахском языке.
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§ таноми52
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я понял по твоей одежде, что ты проститутка. Твои бабушка и мама так же одевались?

Источник: https://www.ng.kz/

Дурота во всей красе!
Тогда почти каждая девушка может быть отнесена к этой категории..
Да, давайте наденем сарафаны с кокошниками, казакины, чапаны и т.п.
И вообще, пора с таким мышлением вернуться в Средневековье
Только сам-то морализатор, выискивающий на мерсе проституток на обочинах, из какого времени?
Можно было бы проигнорировать, если бы это был частный ролик (ибо дураков не сеют, не жнут...), а не снятый на народные деньги идиотизм :-o
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§ maxsaf
Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девушка судит о полицейском по форме. А мужчина проститутку распознал "на глаз". В этом и проблема - им тоже надо ввести форму. Некоторым из них, кстати, форма очень идет))
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§ Vit
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9484
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.06.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых девушка одета не как проститутка, а как колхозница из 90 х.(поверьте мне))) Во вторых за то что чел заблокировал дверь, значит имел какой то злой умысел) Тут уже пусть полиция выяснит. Шутка это была или сценарий))
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§ Тот самый
Re: Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Некоторым из них, кстати, форма очень идет))


Вот ещё удачный пример. А если бы того уятмена остановила такая барышня? )))
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§ Victor Yang
Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Сейчас еще кто-то "ловит такси"?

В Астане так быстрее.
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