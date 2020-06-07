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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К столетию газ тянут, сп2,
В акимате пробивай, что бы опять на дровах не входить,
В отопительный сезон.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Что за подарки? На одном дыхании сгорят же! :lol: ;-)
А вообще присоединяюсь. С денюхой, хоть и прошедшей!
Пусть каждый новый день дарит только радость!
И пусть он просто будет, новый день! Здоровья и долгих лет! :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так вот для чего столько друзей

Поздравление по кананадски
От фз. Ну ниче так.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, я тоже над этим - думал.

:lol: :oops: :-o ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7499
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.06.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На акции против расизма в Берлине было 15 000 участников и 800 полицейских. Они пишут, что все прошло мирно, по правилам дистанцирования. Но позже сотни людей собрались неподалеку и стали бросать в полицейских и прохожих камни и бутылки - многие пострадали :-o от DW на русском.
Драг ты тудой не ходил? 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19358
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Драг ты тудой не ходил?

Да в Гамбурге тоже была.
9 000 человек было... :lol: :oops: ;-)
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Страница 272 из 272«1...270271272
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