elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4067





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5176

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:47 Цитата: Козлов я:



Что за подарки? На одном дыхании сгорят же!

А вообще присоединяюсь. С денюхой, хоть и прошедшей!

Пусть каждый новый день дарит только радость!

И пусть он просто будет, новый день! Здоровья и долгих лет!