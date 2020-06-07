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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
там дочка С.Лаврова, проживает, гостинцы он возил по первому каналу показывали, информационное поле одно-же. Д. Медведева сын там-же проживает, бизнесмен, 30 лет даже нет. молодец! Ну и наш А.Марусич



Эх, Кайрат! Они ж, наверное, по спецзаданию там внедрились. Не приходит такое в голову? А Вы за чистую монету принимаете :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, такая вот я тундра в этом вопросе!

Тут гложут меня сомнения! :-)
Сам просто не сталкивался с подобным. Может что то пропустил.
Читал были жалобы на планку от соцсетей, у меня тоже её нет и не беспокоит.
Виндовс10, браузер Edge. Иногда "лису" использую, но тоже ничего подобного не замечал. :oops:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эх, Кайрат! Они ж, наверное, по спецзаданию там внедрились. Не приходит такое в голову? А Вы за чистую монету принимаете


Всякое возможно, конспирация понимаете-ли, вона М.Захарова тоже отрицает, что там дочка проживает.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну и наш А.Марусич там проживает,



В случае с Марусичем всё понятно! Молод, энергичен, любознателен, пробует силы, использует возможности...Посмотрит мир, себя покажет, реализуется, затоскует и вернётся назад :-)
Зачем Вам, Марусич, чужая земля?
Как поёт Ножкин:"...там не светит луна, и не пахнут цветы..." :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


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Сообщений: 8532
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вона


Давай уже язык русский учи . Вона.
21 век на дворе.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Давай уже язык русский учи . Вона.



А мне, Кайрат, понравилось!Просторечное выражение как раз говорит о глубоком погружении в другой язык :-P
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А мне, Кайрат, понравилось!Просторечное выражение как раз говорит о глубоком погружении в другой язык


Иногда употребляю отдельные слова типа давеча, вона и.т.д. Как Виталий говорил во влуде можно.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Просторечное выражение как раз говорит о глубоком погружении в другой язык


Ну, не скажу,что в совершенстве владею русским языком, ещё многого надо постичь, отмечал ранее, что среднюю школу на казахском языке оканчивал.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 7499
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но ничего, надеюсь эффективные менеджеры всё поправят, как всегда какие нибудь многоходовочки должны придумать и реализовать.

Вот, правильно. Молодца. Не сомневайся. Они только что тендер стоимостью в 100 ярдов на закупку труб объявили.
А ты чего за Газпром пробиваешь?
На пенсии поди охранником хочешь туда устроится. Там говорят зарплата , как у сельского акима, под пол миллиона нашими. Ты не переживай, сейчас пол мира в убытках, а эти скоро своё наверстают. Так что от идеи своей не отказывайся.
Газпром - мечты сбываются.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7499
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.06.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
При чём тут весь народ

Кайрат опять в лужу сел. :lol:
В отличие от тебя я отделяю зерна от плевел.Ненавистью, как ты на северного соседа, не исхожу... Даже если мне что то в отдельно взятой стране не нравиться. Яж не какой то там фоб, в отличии от тебя русофоба. 8-)
Причём тут весь народ, почему ты обобщаешь?:-o Я вроде уже раньше дал понять об ком в общем речь. Там вполне хватает адекватного народа. И да, те фамилии которые ты тут озвучил, уже американцы? Ну как можно так лажаться?)) Ты прям по Задорнову сейчас выглядишь, хотя всего лишь фанат.
А кстати, в акции участие принял, на коленях 8 с лишним минут стоял? Просил прощения у афроамериканцев?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.06.2020 - 20:31]
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