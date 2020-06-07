Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #11650





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7499

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: Kairat stayer:

При чём тут весь народ

Кайрат опять в лужу сел.

В отличие от тебя я отделяю зерна от плевел.Ненавистью, как ты на северного соседа, не исхожу... Даже если мне что то в отдельно взятой стране не нравиться. Яж не какой то там фоб, в отличии от тебя русофоба.

Причём тут весь народ, почему ты обобщаешь? Я вроде уже раньше дал понять об ком в общем речь. Там вполне хватает адекватного народа. И да, те фамилии которые ты тут озвучил, уже американцы? Ну как можно так лажаться?)) Ты прям по Задорнову сейчас выглядишь, хотя всего лишь фанат.

А кстати, в акции участие принял, на коленях 8 с лишним минут стоял? Просил прощения у афроамериканцев?



[Исправлено: Тимур Гафуров, 07.06.2020 - 20:31]