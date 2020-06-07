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§ NG.kz
Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через мобильное приложение в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того, главные санврачи территорий, руководители структурных подразделений Минобороны, КНБ и МВД, ведомства управления делами президента вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер.
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§ Vit
Re: Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9484
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.06.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните пожайлуста))) кто такой бессимптомный тип?
Тип которой ходит и годами чихает на всех и не знает что зарежен? А когда умрёт бессимптомный чел? Ровно через две недели? Или он вечный носитель короновируса пока его не поймают?
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§ elektron
Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через мобильное приложение в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
кто такой бессимптомный тип?

Да это для общественности же.
Просто кто то, что то не так прочитал, потом не так далее сказал.
Непонятки просто. Человек если заразился, потом переболел (в том числе и бессимптомно) или умер. И ту такой казус, переболевших-выздоровленых, коих более 7 тыс., (хотя реально больше чем уверен раз в 5-ть) могут потенциально являться носителем вируса.
А может просто проверили не правильно. ;-)
Это как носители палочки Коха, коих больше 90%, но это не повод болеть туберкулёзом.
Вообщем не в том направление пошла статистика просто. ;-)

[Исправлено: elektron, 07.06.2020 - 13:13]
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§ elektron
Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через мобильное приложение в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже писал в другой ветке, в соседнем городе проверили 6800 челов на антитела. У 8,8% были обнаружены. Если всех проверить, то наверняка 50% если не больше выявится. Все они потенциальные разносчики. Точно такие же как и инфицированные. Только им уже хуже не будет. ;-)
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