elektron Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через мобильное приложение в Казахстане #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5176

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:05 Цитата: Vit:

кто такой бессимптомный тип?

Да это для общественности же.

Просто кто то, что то не так прочитал, потом не так далее сказал.

Непонятки просто. Человек если заразился, потом переболел (в том числе и бессимптомно) или умер. И ту такой казус, переболевших-выздоровленых, коих более 7 тыс., (хотя реально больше чем уверен раз в 5-ть) могут потенциально являться носителем вируса.

А может просто проверили не правильно.

Это как носители палочки Коха, коих больше 90%, но это не повод болеть туберкулёзом.

Вообщем не в том направление пошла статистика просто.



[Исправлено: elektron, 07.06.2020 - 13:13]