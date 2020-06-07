Цитата: таноми52:

Ну, такая вот я тундра в этом вопросе!

Тут гложут меня сомнения!

Сам просто не сталкивался с подобным. Может что то пропустил.

Читал были жалобы на планку от соцсетей, у меня тоже её нет и не беспокоит.

Виндовс10, браузер Edge. Иногда "лису" использую, но тоже ничего подобного не замечал.