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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
там дочка С.Лаврова, проживает, гостинцы он возил по первому каналу показывали, информационное поле одно-же. Д. Медведева сын там-же проживает, бизнесмен, 30 лет даже нет. молодец! Ну и наш А.Марусич



Эх, Кайрат! Они ж, наверное, по спецзаданию там внедрились. Не приходит такое в голову? А Вы за чистую монету принимаете :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5176
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, такая вот я тундра в этом вопросе!

Тут гложут меня сомнения! :-)
Сам просто не сталкивался с подобным. Может что то пропустил.
Читал были жалобы на планку от соцсетей, у меня тоже её нет и не беспокоит.
Виндовс10, браузер Edge. Иногда "лису" использую, но тоже ничего подобного не замечал. :oops:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1942
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эх, Кайрат! Они ж, наверное, по спецзаданию там внедрились. Не приходит такое в голову? А Вы за чистую монету принимаете


Всякое возможно, конспирация понимаете-ли, вона М.Захарова тоже отрицает, что там дочка проживает.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1805
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну и наш А.Марусич там проживает,



В случае с Марусичем всё понятно! Молод, энергичен, любознателен, пробует силы, использует возможности...Посмотрит мир, себя покажет, реализуется, затоскует и вернётся назад :-)
Зачем Вам, Марусич, чужая земля?
Как поёт Ножкин:"...там не светит луна, и не пахнут цветы..." :-)
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