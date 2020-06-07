/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цветники вдоль улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Цветники вдоль улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году, по сравнению с прошлым \"пустынным\", в городе стало гораздо красивее из-за обилия цветов. Их установили на литых формах вдоль дорог, что добавило им эстетичности. Однако, в некоторых местах, эти формы с цветами стали затруднять дорожное движение и создавать аварийные ситуации.
Читать новость

* drakon
Re: Цветники вдоль улиц
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов.Козлов.

Такие поставили,чтоли?... :lol: :oops:
Профайл

§ Козлов я
Цветники вдоль улиц
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие на всех перекрестках


Фото из ЛП.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 0
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 47.86 Ko -
^ Наверх