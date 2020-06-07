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§ NG.kz
Дорогу возле 14-го детского садика в Костанае все-таки решили отремонтировать капитально
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После нескольких обращений в СМИ о том, что возле детсада № 14 в дождливую погоду по ул Зерновой невозможно пройти и проехать, власти все-таки, видимо, решили как-то ее привести в нормальное состояние.
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§ olegggon
Re: Дорогу возле 14-го детского садика в Костанае все-таки...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.06.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость. Только вот моё чадо уже в школе учится. Зато раньше к этому садику мы иногда прям подплывали по грязи. Ещё бы "Дружбы" полностью бы сделали до Каирбекова.
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